Questa primavera porta con sé cinque tendenze principali per le labbra, che si stanno facendo strada tra le preferenze di molti. Nel frattempo, una collega ha raccontato di aver cercato un eye-liner senza successo tra i suoi prodotti, rendendo evidente come la ricerca di nuovi look possa portare a rinnovare anche il trucco quotidiano. Le mode cambiano rapidamente e le preferenze si aggiornano, rendendo interessante seguire le novità che si affacciano nella stagione.

L’altro giorno una collega mi raccontava che aveva bisogno di un eye-liner e che nei suoi archivi non trovava nulla. La cosa in realtà non mi ha meravigliata più di tanto, perché negli ultimi 23 anni le tendenze trucco si sono focalizzate soprattutto su labbra e guance. E anche questa stagione non fa eccezione, infatti le più forti tendenze trucco primavera 2026 riguardano proprio il trucco labbra. La buona notizia? Non sono tutte varianti dello stesso tema. Sì spazia infatti dal trucco labbra effetto blurry fino ad arrivare ai look super glossy. Dalle Nina Park Lips alle Disco e Halo Lips una cosa l’abbiamo capita per certo. Tra un mix di naturalezza e audacia, non è un tipo di make specifico il focus delle tendenze, ma far risaltare una precisa parte del volto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le 5 tendenze labbra che definiranno questa primavera

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