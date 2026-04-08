4 brand menswear che definiranno la primavera 2026

Benvenuti a What to Wear Now, la rubrica di GQ dedicata alle novità della moda maschile. In questa edizione, si parla di quattro marchi di abbigliamento maschile che lanceranno nuove collezioni in vista della primavera 2026. Questi brand hanno annunciato le loro proposte, che saranno disponibili nei negozi nelle prossime stagioni. La rubrica fornisce dettagli sui capi e come indossarli al meglio per la stagione in arrivo.

Benvenuti a What to Wear Now, la rubrica periodica di GQ che riassume i capi maschili imperdibili in arrivo nei negozi, con i nostri consigli più astuti per indossarli al meglio. Questa volta, abbiamo coinvolto quattro newyorkesi di spicco, in quattro diverse fasi della loro carriera, per mettere in luce le tendenze che definiranno la primavera. Aura Farming. Auralee ha stregato tutti nel mondo dell’abbigliamento maschile: crea capi abbastanza raffinati da conquistare gli appassionati di alta moda, ma anche sufficientemente accessibili per chi ama lo stile di J.Crew. Per la primavera, Ryota Iwai ha puntato sui suoi iconici colori pastello. Da sinistra, per BOULUD: Felpa e camicia Auralee via Mr Porter. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 4 brand menswear che definiranno la primavera 2026 **Moda Primavera 2026: le nuove collezioni che definiranno l’estate****Le campagne moda della Primavera Estate 2026 si sono aperte ufficialmente con una serie di immagini che hanno già cominciato a definire il nuovo... Paris Hilton torna a essere il volto per il brand Karl Lagerfeld per la Primavera Estate 2026. Ecco cosa ci ha raccontato...La stagione Primavera-Estate 2026 di Karl Lagerfed rinnova il sodalizio con Paris Hilton e lo racconta con una campagna dal titolo evocativo: “From... Ralph Lauren Menswear Spring Summer 2026 | Classic Men’s Style Inspiration Argomenti più discussi: Pitti Uomo 110 svela il suo Special Guest: il marchio sudcoreano JiyongKim; Le nuove sneaker uomo di aprile 2026 sono un concentrato di puro design; Spider-Man: Brand New Day, il trailer è imminente: quando può uscire; JiyongKim Special Guest a Pitti Uomo 110 a giugno 2026. Anche lo scooper Jeff Sneider ha confermato che Sadie Sink (star della serie Netflix #StrangerThings) interpreterà Jean Grey degli X-Men nel film #SpiderMan: Brand New Day (2026). Questo combacia con i rumor secondo cui il personaggio della Sink avrà “ - facebook.com facebook