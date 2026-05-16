Lazio tegola derby | Zaccagni si ferma per infortunio

La Lazio si prepara per il derby contro la Roma, che si giocherà domani allo stadio Olimpico. Tuttavia, la squadra ha ricevuto una brutta notizia: Mattia Zaccagni si è infortunato e non sarà disponibile per la partita. La perdita di uno dei suoi giocatori chiave rappresenta un problema per la formazione biancoceleste, che dovrà riorganizzarsi in vista dell’incontro. La partita si preannuncia molto attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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La Lazio perde Mattia Zaccagni in vista del delicatissimo derby contro la Roma in programma domani allo stadio Olimpico. L’attaccante esterno biancoceleste è stato costretto a sventolare bandiera bianca a causa di un improvviso problema muscolare accusato durante le ultime sessioni di allenamento, che gli impedirà di essere a disposizione del tecnico per la stracittadina. La notizia, che circolava con insistenza negli ambienti di Formello, ha trovato conferma nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, delineando uno scenario decisamente complicato per i piani tattici della squadra in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Infortunio Luis Henrique, tegola per Chivu: l’esterno si ferma! L’esito degli esami Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare e un mese di stopMaurizio Sarri perde il suo capitano nel momento clou della stagione: Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare di media entità che lo terrà... #Lazio, altra tegola prima del derby: si ferma anche #Zaccagni, stagione finita x.com Sarri perde Zaccagni per il derby! Ancora problemi al ginocchio per il capitanoIl tecnico perde Mattia Zaccagni per il derby Roma-Lazio in programma domani alle 12! Ancora problemi al ginocchio per il numero 10 Un’annata maledetta si chiude nel peggiore dei modi per Mattia Zacca ... lazionews24.com Lazio, Zaccagni non ce la fa: è out per il derby. Le sue condizioniRASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni salta il derby. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha accusato un problema muscolare e contro la Roma non ci sarà. Sembra chiudersi qui ormai la sua ... lalaziosiamonoi.it