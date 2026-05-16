Lazio tegola derby | Zaccagni si ferma per infortunio
La Lazio si prepara per il derby contro la Roma, che si giocherà domani allo stadio Olimpico. Tuttavia, la squadra ha ricevuto una brutta notizia: Mattia Zaccagni si è infortunato e non sarà disponibile per la partita. La perdita di uno dei suoi giocatori chiave rappresenta un problema per la formazione biancoceleste, che dovrà riorganizzarsi in vista dell’incontro. La partita si preannuncia molto attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.
La Lazio perde Mattia Zaccagni in vista del delicatissimo derby contro la Roma in programma domani allo stadio Olimpico. L’attaccante esterno biancoceleste è stato costretto a sventolare bandiera bianca a causa di un improvviso problema muscolare accusato durante le ultime sessioni di allenamento, che gli impedirà di essere a disposizione del tecnico per la stracittadina. La notizia, che circolava con insistenza negli ambienti di Formello, ha trovato conferma nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, delineando uno scenario decisamente complicato per i piani tattici della squadra in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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