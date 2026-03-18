Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, si è infortunato durante una partita e ha riportato una lesione muscolare di media entità. L'assenza prevista durerà tra i 30 e i 40 giorni, secondo le prime stime mediche. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare a meno del suo giocatore nei prossimi incontri, in un momento cruciale della stagione.

Maurizio Sarri perde il suo capitano nel momento clou della stagione: Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare di media entità che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra i 30 e i 40 giorni. Il trauma, occorso durante il match di vertice contro il Milan, interessa il vasto mediale e il vasto intermedio della coscia destra, come confermato dal consulto medico d’urgenza tra i professori Pulcini, Rodia e il dottor Leo. L’esterno biancoceleste ha già avviato l’iter riabilitativo presso il centro sportivo di Formello, ma la diagnosi clinica impone uno stop forzato che compromette la sua presenza nelle sfide decisive di Serie A e, soprattutto, in ottica Nazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare e un mese di stop

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