Il maltempo ha causato disagi nel Lazio, con blocchi sulla strada statale Roma-Fiumicino e l'interruzione dei collegamenti in traghetto verso Ponza e Ventotene. Alcuni tratti della Cassia sono stati temporaneamente chiusi a causa di incidenti, rallentando il traffico sulla zona. Le compagnie di navigazione hanno modificato gli orari dei traghetti per le isole, in risposta alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

? Punti chiave Quali tratti della Cassia sono attualmente paralizzati dagli incidenti?. Come cambiano gli orari dei traghetti per Ponza e Ventotene?. Dove si concentrano i blocchi stradali verso il Raccordo Anulare?. Quando è previsto il ripristino dei collegamenti marittimi verso le isole?.? In Breve Incidenti su Cassia tra Raccordo e Giustiniana con code verso Olgiata.. Corse soppresse da Formia verso Ponza alle 16:30 e 17:45.. Navigazione verso Ventotene riprogrammata per le ore 18:00 da Formia.. Collegamenti marittimi verso le isole riprenderanno domenica 17 maggio alle 7:00.. Il maltempo colpisce il Lazio questo sabato 16 maggio 2026, bloccando la viabilità sulla Roma-Fiumicino e costringendo la sospensione di diversi collegamenti marittimi verso le isole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio sotto il maltempo: blocchi su Roma-Fiumicino e stop ai traghetti

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Maltempo a Roma e nel Lazio: allagamenti, sottopasso Appia chiuso e Tevere sotto osservazione

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