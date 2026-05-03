Traffico nel Lazio | blocchi e code su A1 A12 e verso Fiumicino

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, si registrano blocchi e lunghe code su alcune tratte autostradali nel Lazio, tra cui la A1, la A12 e la strada che porta all'aeroporto di Fiumicino. In particolare, alcuni tratti della A1 sono attualmente bloccati a causa di mezzi fermi, creando disagi alla circolazione. Il divieto di transito ai mezzi pesanti sta influenzando la viabilità, con rallentamenti e deviazioni in varie zone della rete autostradale.

? Cosa scoprirai Quali tratti della A1 sono attualmente bloccati dai mezzi fermi?. Come influisce il divieto per i mezzi pesanti sulla viabilità odierna?. Dove si concentrano i rallentamenti sulla tratta verso Fiumicino?. Quando si prevede che la circolazione sul litorale torni fluida?.? In Breve Divieto transito mezzi pesanti sopra 7,5 tonnellate fino alle ore 22:00 di domenica 3 maggio.. Veicolo fermo causa ingorghi sulla diramazione verso Castelnuovo di Porto e Settebagni.. Code sulla A12 tra Santa Severa, Cerveteri e Ladispoli verso Roma.. Rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia Nord e l'incrocio con via di Pratica.. Il traffico nelle arterie autostradali del Lazio subisce forti rallentamenti questo 3 maggio 2026, con blocchi critici segnalati tra Orte e la zona di Valmontone lungo le direttrici principali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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