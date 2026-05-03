Traffico nel Lazio | blocchi e code su A1 A12 e verso Fiumicino

Nelle ultime ore, si registrano blocchi e lunghe code su alcune tratte autostradali nel Lazio, tra cui la A1, la A12 e la strada che porta all'aeroporto di Fiumicino. In particolare, alcuni tratti della A1 sono attualmente bloccati a causa di mezzi fermi, creando disagi alla circolazione. Il divieto di transito ai mezzi pesanti sta influenzando la viabilità, con rallentamenti e deviazioni in varie zone della rete autostradale.

? Cosa scoprirai Quali tratti della A1 sono attualmente bloccati dai mezzi fermi?. Come influisce il divieto per i mezzi pesanti sulla viabilità odierna?. Dove si concentrano i rallentamenti sulla tratta verso Fiumicino?. Quando si prevede che la circolazione sul litorale torni fluida?.? In Breve Divieto transito mezzi pesanti sopra 7,5 tonnellate fino alle ore 22:00 di domenica 3 maggio.. Veicolo fermo causa ingorghi sulla diramazione verso Castelnuovo di Porto e Settebagni.. Code sulla A12 tra Santa Severa, Cerveteri e Ladispoli verso Roma.. Rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia Nord e l'incrocio con via di Pratica.. Il traffico nelle arterie autostradali del Lazio subisce forti rallentamenti questo 3 maggio 2026, con blocchi critici segnalati tra Orte e la zona di Valmontone lungo le direttrici principali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traffico nel Lazio: blocchi e code su A1, A12 e verso Fiumicino Notizie correlate Leggi anche: Caos nel Lazio: blocchi su A1, GRA e incidenti verso Fiumicino Code Pasqua: blocchi critici su A1 e Anulare, attenzione ai divietiLa viabilità sulla rete autostradale del Lazio registra un aumento significativo dei tempi di percorrenza in vista delle festività pasquali. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Il 30 maggio blocco del Brennero per una manifestazione austriaca; A1, incidente Diramazione Roma Sud, traffico bloccato verso il Gra: auto ribaltata e coda da San Cesareo; Caos nel Lazio | incidenti sulla Pontina e blocchi su Raccordo e Appia. Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Salaria code ... romadailynews.it Sperimentazione viabilistica al via: il sindaco conferma l’impegno per ridurre il traffico facebook Sotto lo stretto passa una rete da cui dipende quasi tutto il traffico globale, che ora potrebbe essere trascinata nel conflitto con conseguenze allarmanti x.com