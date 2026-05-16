Lazio sotto allerta gialla | blocchi su Appia e Salaria per maltempo
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la regione ha emesso un'allerta gialla per maltempo, che ha portato a blocchi temporanei su alcune strade principali. Attualmente, i tratti della via Appia tra il km 15 e il km 20 risultano chiusi al traffico, rendendo impossibile il passaggio. Inoltre, le barriere sulla Salaria sono state installate durante le ore notturne e resteranno in vigore fino a maggio, limitando la circolazione in alcune zone della strada.
? Domande chiave Quali tratti della via Appia sono attualmente impossibili da percorrere?. Come influiranno i blocchi notturne sulla viabilità della Salaria fino a maggio?. Chi coordina le operazioni di emergenza per gestire il rischio idrogeologico?. Dove si concentreranno i disagi per chi deve raggiungere il litorale?.? In Breve Via Appia interrotta tra i bivii di Sabaudia e Terracina per piogge intense.. Via Salaria chiusa da piazza di Priscilla alla Tangenziale Est per messa in sicurezza scarpata.. Blocchi notturni su via Salaria tra le 4 e le 7 fino al 30 maggio.. Monitoraggio coordinato da Massimo Peschi con supporto operativo ACI e Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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