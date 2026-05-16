Lazio sotto allerta gialla | blocchi su Appia e Salaria per maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la regione ha emesso un'allerta gialla per maltempo, che ha portato a blocchi temporanei su alcune strade principali. Attualmente, i tratti della via Appia tra il km 15 e il km 20 risultano chiusi al traffico, rendendo impossibile il passaggio. Inoltre, le barriere sulla Salaria sono state installate durante le ore notturne e resteranno in vigore fino a maggio, limitando la circolazione in alcune zone della strada.

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? Domande chiave Quali tratti della via Appia sono attualmente impossibili da percorrere?. Come influiranno i blocchi notturne sulla viabilità della Salaria fino a maggio?. Chi coordina le operazioni di emergenza per gestire il rischio idrogeologico?. Dove si concentreranno i disagi per chi deve raggiungere il litorale?.? In Breve Via Appia interrotta tra i bivii di Sabaudia e Terracina per piogge intense.. Via Salaria chiusa da piazza di Priscilla alla Tangenziale Est per messa in sicurezza scarpata.. Blocchi notturni su via Salaria tra le 4 e le 7 fino al 30 maggio.. Monitoraggio coordinato da Massimo Peschi con supporto operativo ACI e Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio sotto allerta gialla: blocchi su Appia e Salaria per maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lazio sotto il maltempo: blocchi su Roma-Fiumicino e stop ai traghetti? Punti chiave Quali tratti della Cassia sono attualmente paralizzati dagli incidenti? Come cambiano gli orari dei traghetti per Ponza e Ventotene?... Lazio sotto allerta gialla: piogge e temporali in arrivo nel LazioLa Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per il territorio laziale, con particolare riferimento alla tarda mattinata di... Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteTemporali intensi nella giornata di sabato sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 16 maggio 2026 una nuova allerta meteo gialla per ... fanpage.it #ALLERTA #METEO #LAZIO dalla tarda serata di oggi #5maggio per le successive 24-36 ore si prevedono sulla Regione #precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di #rovescio o #temporale shorturl.at/U38M1 @WazeLazio #viabiliLA x.com Maltempo nel Lazio, allerta gialla venerdì 15 maggio: temporali, raffiche di vento e rischio grandineMaltempo nel Lazio venerdì 15 maggio: allerta gialla per temporali, rovesci intensi, vento forte e possibili grandinate. ilquotidianodellazio.it