Il Lazio è stato inserito in allerta gialla dalla Protezione Civile regionale a causa di previsioni di piogge e temporali. L’avviso riguarda specificamente la tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, e le ore successive tra le 9 e le 12. La comunicazione invita a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in tutta la regione durante questo periodo.

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per il territorio laziale, con particolare riferimento alla tarda mattinata di questo mercoledì 22 aprile e alle successive 9-12 ore. Le previsioni indicano fenomeni piovosi sparsi, che potrebbero manifestarsi sotto forma di rovesci o temporali, colpendo prevalentemente le zone meridionali e orientali della regione. L’evoluzione del meteo nella Capitale e i parametri termici. A Roma, il cielo presenterà un aumento progressivo della nuvolosità durante la giornata, accompagnato da precipitazioni di debole entità nel corso del pomeriggio, con accumuli stimati intorno allo 0.5mm.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio sotto allerta gialla: piogge e temporali in arrivo nel Lazio

ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

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