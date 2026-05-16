Lazio maledizione portieri | anche Motta si fa male Contro la Roma giocherà Furlanetto

Un infortunio muscolare ha colpito l'estremo difensore classe 2005, impedendogli di scendere in campo nel prossimo derby contro la Roma. La squadra dovrà affrontare l'incontro senza il suo portiere titolare, sostituito da Furlanetto. Questa situazione si aggiunge a una serie di problemi tra i pali per la formazione, che ha già affrontato difficoltà legate agli infortuni dei portieri nelle ultime settimane. La decisione ufficiale sulla formazione sarà comunicata nelle prossime ore.

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