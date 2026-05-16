Lazio maledizione portieri | anche Motta si fa male Contro la Roma giocherà Furlanetto

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infortunio muscolare ha colpito l'estremo difensore classe 2005, impedendogli di scendere in campo nel prossimo derby contro la Roma. La squadra dovrà affrontare l'incontro senza il suo portiere titolare, sostituito da Furlanetto. Questa situazione si aggiunge a una serie di problemi tra i pali per la formazione, che ha già affrontato difficoltà legate agli infortuni dei portieri nelle ultime settimane. La decisione ufficiale sulla formazione sarà comunicata nelle prossime ore.

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Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre a Zaccagni, alle prese con una forte contusione rimediata contro l’Inter che difficilmente gli permetterà di essere in campo, Sarri dovrà fare a meno anche di Motta. L'estremo difensore biancoceleste, sarà infatti costretto a saltare il derby a causa di un problema muscolare. Vista l'assenza di Provedel, ai box da marzo scorso, a difendere la porta biancoceleste nel derby ci sarà Furlanetto, nonché il terzo portiere nelle gerarchie di inizio stagione.  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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