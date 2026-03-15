Il Bayern Monaco perde tre portieri per infortunio in una settimana | chi giocherà contro l'Atalanta
Il Bayern Monaco si trova in difficoltà con tre portieri infortunati in una settimana: Neuer, Urbig e Ulreich sono tutti fuori gioco. La squadra si appresta ad affrontare l’Atalanta con un ruolo chiave tra le fila dei portieri che potrebbe essere ricoperto da un sedicenne. La situazione mette in discussione le scelte di formazione prima della partita di Champions League.
Dopo Neuer e Urbig si fa male anche Ulreich e il Bayern Monaco resta senza portiere prima della Champions: in campo contro l'Atalanta potrebbe scendere un sedicenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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