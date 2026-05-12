La partita tra Roma e Lazio si disputerà lunedì alle 20:45, mentre le altre gare in programma per la qualificazione alla Champions League sono state posticipate. La Lega Serie A ha comunicato l’intenzione di presentare ricorso al Tar per questa decisione, che ha provocato qualche disappunto tra le squadre coinvolte. La vicenda riguarda principalmente le modifiche al calendario, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti.

La Lega Serie A fa muro e preannuncia ricorso al Tar. Ma il vero problema è un altro. Far slittare solo Roma-Lazio è impossibile, perché la contemporaneità di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato Troppe persone in un unico posto a distanza di poche ore, la difficoltà della gestione dell’ordine pubblico appare ormai evidente. Nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica alle 12.30, il prefetto di Roma Lamberto Giannini è intervenuto spostando la gara al giorno dopo.Le valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblicain merito alla concomitanza con un evento di rilevanza mondiale come gli Internazionali Bnl d’Italia,hanno portato alla decisone di“disputare Roma-Lazio nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45, anche le altre in corsa Champions slittano

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