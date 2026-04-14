La Lazio si avvicina alla partita contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi con diverse assenze tra i giocatori disponibili. Tra le questioni più preoccupanti ci sono le condizioni di Zaccagni, che potrebbe essere a rischio per la sfida. Inoltre, il tecnico ha deciso di assegnare a Patric un nuovo ruolo in campo, in risposta alle esigenze dell’organico ridotto. La formazione biancoceleste si presenta quindi con alcune variazioni rispetto alle scelte consuete.

La Lazio si prepara alla sfida contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi con una formazione che presenta scelte tattiche e gestionali molto marcate, dettate da un organico profondamente decimato. Maurizio Sarri ha infatti deciso di schierare Zaccagni fin dall’inizio, nonostante l’atleta non abbia ancora raggiunto la condizione fisica ottimale, e di affidare il centrocampo a Patric in un ruolo insolito per sopperire alle numerose assenze tra i titolari. Il dilemma della gestione fisica e le scelte tattiche di Sarri. La decisione di inserire Zaccagni nella formazione iniziale per l’incontro delle 20:45 CEST rappresenta una mossa strategica volta a evitare complicazioni nella gestione dei cambi durante il secondo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio in emergenza: il rischio Zaccagni e il nuovo ruolo di Patric

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Sul futuro della Lazio resta incertezza, in campo e in panchina. Maurizio Sarri resta in attesa: «Non ho ancora sentito nulla, vediamo quali sono i programmi per il futuro. È stata una stagione soffertissima: solo in preparazione di questa partita ci mancavano 10 x.com