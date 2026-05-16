Lazio deve boicottare il Derby di Roma se si gioca alle 12 di domenica

Il 13 maggio 2026, l’Olimpico di Roma ha visto disputarsi la finale della Coppa Italia tra la SS Lazio e l’FC Internazionale. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, ma ha anche suscitato alcune critiche riguardo all’orario di inizio, fissato per le 12 di domenica. Questa scelta ha sollevato polemiche tra i tifosi e le società coinvolte, che hanno espresso opinioni contrastanti sul rispetto delle tradizioni e delle esigenze di pubblico e squadra.

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