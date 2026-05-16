Lazio deve boicottare il Derby di Roma se si gioca alle 12 di domenica
Il 13 maggio 2026, l’Olimpico di Roma ha visto disputarsi la finale della Coppa Italia tra la SS Lazio e l’FC Internazionale. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, ma ha anche suscitato alcune critiche riguardo all’orario di inizio, fissato per le 12 di domenica. Questa scelta ha sollevato polemiche tra i tifosi e le società coinvolte, che hanno espresso opinioni contrastanti sul rispetto delle tradizioni e delle esigenze di pubblico e squadra.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 13 maggio 2026, l’Olimpico di Roma ha ospitato la finale della Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale, una sfida che si è rivelata complessa per i biancocelesti. Mario Gila, giocatore della Lazio, ha mostrato segnali di frustrazione durante la partita, mentre il tecnico Maurizio Sarri ha rivelato che il suo team si aspettava di affrontare delle difficoltà, rendendo omaggio all’avversario. Lazio era consapevole di affrontare una squadra tecnicamente superiore, ma le speranze di un esito diverso si sono infrante a causa di errori devastanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale |
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