Il derby tra Roma e Lazio si terrà domenica alle 12, dopo che Lega e Prefettura hanno raggiunto un accordo. La decisione arriva a tre giorni dall’inizio della penultima giornata di campionato, momento in cui molte squadre ancora attendevano conferma sugli orari delle partite. La partita, molto attesa dai tifosi, era stata influenzata da una precedente incertezza legale che aveva coinvolto il Tar, senza che fosse presa una decisione definitiva.

A soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma si disputerà domenica alle 12, come era stato proposto alla Prefettura già mercoledì. Ma la decisione non è frutto del Tar del Lazio: i giudici amministrativi, infatti, hanno deciso di non prendere alcuna decisione e avevano rinviato tutto all’ Avvocatura dello Stato, in merito al ricorso d’urgenza presentato dalla Lega Serie A contro la decisione del prefetto della Capitale di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì sera per motivi di ordine pubblico vista la quasi concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del Tar

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