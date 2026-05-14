Il derby tra le due squadre romane si svolgerà domenica alle 12, dopo una riunione in Prefettura che ha concluso le consultazioni con le autorità e le parti interessate. La decisione è stata comunicata al termine di un'assemblea durata diverse ore, durante la quale sono state discusse varie proposte e soluzioni per la gestione dell’evento. La partita si svolgerà allo stadio di Roma, senza ulteriori modifiche all’orario stabilito.

Il derby di Roma si gioca domenica alle 12. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche e accuse. Il Tar del Lazio aveva rinviato il caso all'avvocatura di Stato. L'obiettivo era invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull'orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. La Lega Serie A ha sostenuto nel corso dell'audizione che lo spostamento d'ufficio del derby capitolino nella serata di lunedì comporta ragioni di ordine pubblico; anche perché, non solo si dovranno spostare altre 4 gare che devono aver luogo in contemporanea, ma anche lunedì ci dovrebbe essere anche uno sciopero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle ore 12. La decisione dopo il vertice finale in Prefettura

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