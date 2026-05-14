Orario derby Roma-Lazio si gioca domenica alle ore 12 La decisione dopo il vertice finale in Prefettura
Il derby tra le due squadre romane si svolgerà domenica alle 12, dopo una riunione in Prefettura che ha concluso le consultazioni con le autorità e le parti interessate. La decisione è stata comunicata al termine di un'assemblea durata diverse ore, durante la quale sono state discusse varie proposte e soluzioni per la gestione dell’evento. La partita si svolgerà allo stadio di Roma, senza ulteriori modifiche all’orario stabilito.
Il derby di Roma si gioca domenica alle 12. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche e accuse. Il Tar del Lazio aveva rinviato il caso all'avvocatura di Stato. L'obiettivo era invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull'orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. La Lega Serie A ha sostenuto nel corso dell'audizione che lo spostamento d'ufficio del derby capitolino nella serata di lunedì comporta ragioni di ordine pubblico; anche perché, non solo si dovranno spostare altre 4 gare che devono aver luogo in contemporanea, ma anche lunedì ci dovrebbe essere anche uno sciopero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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