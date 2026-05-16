Lazio derby senza Zaccagni | il rebus tattico di Sarri per l’attacco

Il derby in Lazio si gioca senza Zaccagni, che si è infortunato e non sarà presente in campo. La squadra di Sarri dovrà trovare una soluzione per sostituire l’attaccante e mantenere la compattezza offensiva. Si discute su quale giocatore possa entrare al suo posto e come cambierà il modulo di gioco senza il suo riferimento principale. La formazione e le strategie offensive sono al centro dell’attenzione in vista della partita.

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? Domande chiave Chi sostituirà Zaccagni per garantire la dinamicità necessaria in attacco?. Come cambierà il modulo di Sarri senza il suo leader tecnico?. Quale giovane profilo emergerà per colmare il vuoto lasciato dal capitano?. In che modo la difesa di Motta reagirà alle spinte della Roma?.? In Breve Cancellieri, Maldini, Pedro, Isaksen, Dia e Noslin contendono i posti in attacco.. Difesa con Marusic, Provstgaard, Gila e Pellegrini davanti a portiere Motta.. Centrocampo con Basic, Rovella e Taylor per gestire possesso e transizioni.. Partita programmata per domenica alle 12 all'Olimpico.. Mattia Zaccagni salta il derby contro la Roma previsto per domenica alle 12 all’Olimpico dopo aver subito un problema muscolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, derby senza Zaccagni: il rebus tattico di Sarri per l’attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lazio, voglia d'impresa contro il Napoli: Sarri va all'attacco con Zaccagni Dal silenzio di Sarri all’infortunio di Zaccagni: il punto sulla Lazio prima del derbyL’allenatore biancoceleste non ha gradito la scelta di giocare domenica, ma sarà regolarmente in panchina Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio... In vista del #Derby la Lazio sta facendo i conti con l’assenza di giocatori importanti. Non solo Zaccagni sarà assente per il match di domenica. Nella giornata di oggi è stato costretto al forfeit anche #Patric e resta in forte dubbio Danilo #Cataldi. #ASRom x.com Lazio in emergenza verso il derby: Sarri propnto a lanciare Furlanetto tra i paliLazio in emergenza nel derby: out Romagnoli, Zaccagni e Motta. In porta Sarri lancia il 2002 Furlanetto, fermo da oltre due anni. tuttojuve.com Lazio, il derby con la Roma senza portiere: Sarri è obbligato, cosa è successoContinua la sfortuna dei biancocelesti, che perdono un'altra pedina importante in vista del big match all'Olimpico ... tuttosport.com