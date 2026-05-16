Mancano meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio della partita tra Roma e Lazio, con l’attenzione rivolta anche alle scelte dell’allenatore biancoceleste. Quest’ultimo non ha espresso entusiasmo riguardo alla decisione di disputare l’incontro di domenica, anche se sarà comunque presente in panchina. Nel frattempo, si registra un infortunio che ha coinvolto uno dei giocatori chiave, compromettendo le rotazioni disponibili per la sfida. La squadra si prepara a affrontare il derby con alcuni dubbi e senza l’assenza di alcuni interpreti fondamentali.

L’allenatore biancoceleste non ha gradito la scelta di giocare domenica, ma sarà regolarmente in panchina Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Roma-Lazio. Dopo una telenovela durata per giorni e giorni, alla fine ha vinto la posizione della Lega Serie A che ha spinto per far giocare il Derby domenica 17 maggio alle 12, riuscendo a scongiurare la tanto temuta contemporaneità con la finale degli Internazionali di Tennis. (Ansa Foto) – calciomercato.it Una decisione controversa che non ha convinto Maurizio Sarri. L’allenatore biancoeleste già nel post partita contro l’Inter aveva minacciato di non presentarsi in panchina, ma questo rischio sembra essere ormai scongiurato, anche grazie all’intervento dei calciatori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal silenzio di Sarri all’infortunio di Zaccagni: il punto sulla Lazio prima del derby

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