Lazio voglia d' impresa contro il Napoli | Sarri va all' attacco con Zaccagni

Il tecnico ha scelto di schierare Zaccagni tra le tre novità rispetto alla formazione precedente, nel tentativo di migliorare le performance offensive della squadra. La partita si gioca nel suo ex stadio, dove ha già allenato in passato, e rappresenta una sfida importante per il suo record di vittorie. La semifinale di Coppa Italia si avvicina, e la squadra cerca di trovare la continuità di risultati.

No, non sarà mai una partita come le altre. Non può esserlo perché Napoli per Maurizio Sarri è stata una tappa fondamentale non solo della sua carriera, ma della sua vita. Lì è nato (anche se poi, già a 5 anni, si è trasferito con la famiglia in Toscana) e sempre lì, una cinquantina d’anni dopo, è "nato" come allenatore di fama internazionale. Prima di arrivare nella città partenopea aveva allenato solo in provincia e sempre nelle categorie inferiori, a parte la stagione precedente, la prima in A con l’Empoli. A Napoli è cominciata la sua seconda vita da tecnico, quella che ha generato oneri e tensioni, fama e delusioni. Dal famoso scudetto perso a 91 punti alla "beatificazione" concessagli dal pubblico napoletano, il triennio napoletano di Sarri è stato tutto un susseguirsi di grandi emozioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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