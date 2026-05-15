Trump avverte l’Iran e rassicura Xi | No alla guerra per Taiwan Taipei non dichiari l’indipendenza

L’ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un messaggio all’Iran, avvertendo di evitare azioni che possano aumentare le tensioni nella regione. Contestualmente, ha rivolto un messaggio rassicurante alla Cina, affermando che non ci sarà un intervento militare statunitense riguardo a Taiwan, e ha invitato Taipei a non dichiarare l’indipendenza. Queste dichiarazioni sono state fatte in un momento di crescente attenzione internazionale verso le questioni legate a Medio Oriente e Asia orientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 15 maggio 2026 – Donald Trump riparte da Pechino con un messaggio destinato a pesare sui rapporti tra Stati Uniti e Cina: Taiwan non deve cercare l’indipendenza e Washington non vuole una guerra a 15mila chilometri da casa. È il segnale più netto lanciato dal tycoon dopo i colloqui con Xi Jinping, che avrebbero dovuto servire anche a spingere il negoziato con l’Iran. Sul Medio Oriente, però, l’umore del presidente americano non sembra migliorato. A Fox News Trump ha detto di essere vicino al limite della pazienza per il mancato sblocco delle trattative con Teheran: “Dovrebbero trovare un accordo”, ha affermato riferendosi alle diverse anime del regime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump avverte l’Iran e rassicura Xi: “No alla guerra per Taiwan. Taipei non dichiari l’indipendenza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump rilancia la guerra all'Iran - 1mattina News 02/04/2026 Sullo stesso argomento Trump: "Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra"«Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15. Trump: ‘non voglio che Taiwan dichiari l’indipendenza’“Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15. Sta sfruttando la guerra in Iran. Così l'intelligence Usa avverte Trump sulla Cina x.com Trump dice che Xi ha offerto di aiutare a mediare la pace con l'Iran reddit La pazienza di Trump con l'Iran si esaurisce: l'annuncio a Fox NewsIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervenendo nella notte al programma Hannity di Fox News, ha dichiarato che la sua pazienza nei confronti dell’Iran si sta esaurendo, dopo aver affro ... it.blastingnews.com Trump respinge la risposta dell’Iran per la pace mentre Teheran avverte di essere pronta a reagire a attacchiL’Iran ha avvertito che non esiterà a reagire a eventuali nuovi attacchi statunitensi e che non consentirà ulteriori presenze di navi da guerra straniere nello stretto di Hormuz. globalist.it