Negli ultimi giorni si sono intensificate le tensioni tra Pechino e Taipei, con la Cina che ha adottato una serie di mosse diplomatiche volte a contestare l’autonomia dell’isola. Queste azioni sono state accompagnate da esercitazioni militari e dichiarazioni ufficiali che rafforzano la posizione di Pechino sulla questione. Nel frattempo, le crisi in Medio Oriente, tra Israele e Iran, continuano a generare ripercussioni nella regione asiatica, influenzando gli equilibri geopolitici locali.

L’instabilità che investe il Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e l’Iran, sta innescando una serie di ripercussioni geopolitiche che colpiscono direttamente la stabilità dell’Asia orientale. Mentre le tensioni mediorientali assorbono risorse strategiche, Pechino intensifica i suoi movimenti diplomatici verso Taiwan, cercando di sfruttare le divisioni interne dell’isola e la percezione di un indebolimento della proiezione militare statunitense. La manovra diplomatica di Pechino e il dialogo con il KMT. Un segnale di forte mutamento nella gestione della crisi nello stretto è arrivato lo scorso venerdì 10 aprile, quando Xi Jinping ha accolto a Pechino Cheng Li-wun.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taiwan sotto assedio: la mossa diplomatica di Pechino per scardinare Taipei

La mossa sospetta di Pechino: azzerati i voli su Taiwan. Per gli analisti militari è un segnale inquietanteLa pressione della Cina attorno a Taiwan si sta facendo sentire, anche per gli ultimi avvenimenti in ambito militare.

Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né attrezzatura protettiva.