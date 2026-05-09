Gli educatori di strada sono presenti quotidianamente in piazza, trasformando gli spazi pubblici da punti di ritrovo spesso rumorosi a ambienti di ascolto e partecipazione. Attraverso il loro lavoro, cercano di favorire il dialogo tra generazioni diverse e di ridurre i comportamenti che contribuiscono al degrado urbano. La loro presenza si inserisce in un tentativo di riqualificazione degli spazi pubblici e di rafforzamento dei legami tra cittadini.

Da luoghi di incontro di adolescenti spesso ‘rumorosi’ a luoghi di ascolto e partecipazione attiva. Da motivo di disturbo per i residenti a occasioni di incontro intergenerazionale. Parte delle piazze il nuovo progetto di educativa di strada voluto dall’amministrazione comunale di Arese. Anche qui, come spesso accade in molte città, la piazza del Municipio e altri spazi pubblici sono punti di ritrovo per gruppi di adolescenti e giovani tra i 14 e i 25 anni. "Se da un lato questa presenza è positiva perché indica la vivacità della nostra comunità, dall’altro alcuni episodi di micro-conflittualità e atri comportamenti vengono percepiti come...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Educatori di strada al lavoro in piazza: "Anche così si previene il degrado"

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