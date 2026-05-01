Primo Maggio a Nocera | Cgil Cisl e Uil scendono in piazza per il lavoro dignitoso

Il Primo Maggio 2026 si è svolto a Nocera con le sigle sindacali che hanno organizzato una manifestazione in strada. Il tema centrale è stato il diritto a un lavoro dignitoso, in un territorio caratterizzato da problemi legati alla sicurezza sul lavoro, alla crisi industriale e alle criticità del sistema sanitario. La giornata ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno espresso le proprie istanze e rivendicazioni.

È il tema del lavoro dignitoso a segnare il Primo Maggio 2026, emblematico per il salernitano, un territorio attraversato da criticità profonde: sicurezza nei luoghi di lavoro, crisi industriale e difficoltà del sistema sanitario. Una ricorrenza che affonda le sue radici nelle lotte operaie di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nocera Inferiore, il 1 Maggio concerto in Piazza Diaz con Enrico Ruggeri; Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio a Nocera Terinese; Nocera Inferiore celebra il Primo Maggio: due giorni di eventi tra scuola, imprese e sindacati. Primo Maggio a Nocera Inferiore: CGIL, CISL e UIL in piazza per lavoro dignitoso e sicurezzaStampa È il tema del lavoro dignitoso a segnare il Primo Maggio 2026, emblematico per il salernitano, un territorio attraversato da criticità profonde: sicurezza nei luoghi di lavoro, crisi industrial ... salernonotizie.it Primo Maggio, le iniziative in CampaniaSindacati in piazza a Napoli, Caserta, Nocera Inferiore, Benevento e Avellino. Diritti, salari, giovani: i temi della giornata ... rainews.it Il Primo Maggio non può essere solo una celebrazione simbolica: deve essere un richiamo alla dignità del lavoro e ai diritti dei lavoratori. Oggi milioni di italiani, nonostante lavorino a tempo pieno, fanno fatica ad arrivare a fine mese, a causa di bollette alle ste - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com