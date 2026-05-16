Nel corso del 2025 sono state riscontrate 935 violazioni legate al lavoro nero, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Sono state sospese 44 attività imprenditoriali a seguito di controlli, mentre sono stati evasi complessivamente un milione di euro di contributi previdenziali. Questi numeri evidenziano un aumento delle irregolarità nel settore, coinvolgendo un numero consistente di lavoratori e di imprese sottoposte a verifica.

Aumentano le irregolarità sul fronte del lavoro nel 2025 con una crescita del 50% delle violazioni accertate e che hanno interessato 935 lavoratori a fronte di 1.022 accessi ispettivi. I contributi previdenziali evasi sono intorno al milione di euro e sono state emesse sanzioni per oltre 1,3 milioni e sospese 44 attività per lavoro in nero o gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. È questo il bilancio delle operazioni di vigilanza condotte su scala provinciale dal personale civile e militare (Ispettorato del lavoro) in forza all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna nel corso del 2025 anno in cui, si legge in una nota diffusa dall’Ispettorato "è stata constatata un’alta percentuale di irregolarità nei vari settori produttivi e merceologici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nero e sicurezza. Evaso 1 milione di contributi. Sospese 44 attività

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