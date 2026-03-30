Un ingegnere italiano che lavora in Austria ha dichiarato di percepire uno stipendio più elevato e di ricevere maggiore rispetto rispetto a quanto sperimentato in Italia, dove i colloqui di lavoro sono spesso considerati stressanti e richiedono anni di gavetta. In Italia, molte persone affrontano lunghe attese e ripetuti colloqui senza garanzie di assunzione, mentre in Austria si sente valorizzato.

Per molti italiani cercare lavoro è una prova di resistenza. Ore sottratte alla vita, colloqui ripetuti, attese infinite e, spesso, la sensazione di dover ringraziare per qualsiasi cosa. Per queste ragioni, 12 anni fa, Luca Contardo ha iniziato a guardare oltreconfine. In Austria non cercava una fuga, ma una misura diversa del valore del proprio tempo. “Ci arrivai quasi per gioco”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Quasi” perché quel “gioco” nasceva da un sentimento molto italiano: l’autosvalutazione. Ingegnere meccanico, tre anni in una grande azienda di automotive come progettista veicolo, Luca aveva iniziato a guardarsi intorno perché l’Italia, semplicemente, gli stava diventando stretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ingegnere in Austria. “In Italia colloqui di lavoro snervanti, devi sempre fare la gavetta. Qui mi pagano di più e mi rispettano”

Articoli correlati

“Ho lasciato il mio lavoro di ingegnere civile per fare il modello di Giorgio Armani, è tutto surreale ma a volte mi manca il vecchio lavoro”: la storia di Shubham VaidkarIl modello indiano si racconta a Vanity Fair: ha lasciato la sicurezza dei cantieri per inseguire un sogno.

Silvia Munarin, rifiutata ai colloqui di lavoro perché mamma: «Mi sono sentita sbagliata. Dopo aver raccontato la mia storia tantissime donne mi hanno scritto, molte altre invece mi hanno colpevolizzata»Silvia, dopo quindici anni di carriera nel settore informatico, quando ha capito che essere madre stava diventando un ostacolo concreto al suo...