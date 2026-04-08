Morti sul lavoro in Veneto Padova la seconda città più colpita

A febbraio 2026, nel Veneto, Padova ha registrato un indice di mortalità sul lavoro di 4,6 decessi per milione di occupati. La città si colloca al secondo posto nella regione, dopo Verona con un dato di 4,7. In zona rossa, anche Belluno ha segnato un valore più alto, con 11,4. Questi numeri riflettono le statistiche relative ai decessi sul lavoro nel primo mese dell'anno.

A febbraio 2026, Padova registra un indice di mortalità sul lavoro di 4,6 decessi per milione di occupati, posizionandosi al secondo posto in Veneto dopo Verona (4,7) e insieme a Belluno (11,4), entrambe in zona rossa. Venezia si conferma in zona gialla (2,6), mentre tutte le altre province. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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