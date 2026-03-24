Calvario sulla Tosco-Romagnola Valbonesi Pd | La situazione è ancora critica disagi inaccettabili da tre anni

Il consigliere regionale Daniele Valbonesi commenta così il viaggio lungo la Tosco-Romagnola di ForlìToday tra frane, tempi di percorrenza raddoppiati e l'allarme dei residenti “Ancora una volta cittadini e stampa sollevano il problema della lentezza dei cantieri sulla Tosco-Romagnola. Una situazione che si prolunga ormai in maniera inaccettabile da tre anni con disagi concreti e palpabili”. Il consigliere regionale Daniele Valbonesi commenta così il viaggio lungo la Tosco-Romagnola di ForlìToday tra frane, tempi di percorrenza raddoppiati e l'allarme dei residenti. “Il viaggio di 45 minuti tra Forlì e San Benedetto arriva ormai ad essere di un'ora e venti - attacca il consigliere -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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