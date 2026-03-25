In seguito ai disagi sulla strada statale 67, la deputata di Forza Italia ha commentato che si tratta di disagi comprensibili, ma che i lavori in corso sono necessari. La situazione ha coinvolto principalmente il tratto interessato dai cantieri e dalla regolazione del traffico con semafori, come riportato dalla stampa locale e segnalato dai cittadini.

“Comprendiamo pienamente i disagi segnalati dai cittadini e riportati anche dalla stampa locale in merito alla situazione della viabilità lungo la Statale 67, in particolare nel tratto interessato dai cantieri e dalla regolazione tramite semafori. Si tratta di criticità reali che incidono sulla quotidianità di chi vive e lavora in questi territori e che meritano attenzione e rispetto”.Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, prende la parola sul viaggio lungo la Tosco-Romagnola di ForlìToday tra frane, tempi di percorrenza raddoppiati e l'allarme dei residenti. “È però altrettanto... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Disagi sulla Tosco-Romagnola, la deputata Tassinari (Forza Italia): "Li comprendiamo, ma lavori necessari"

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