Lavori sulla linea Roma-Napoli | cambia la circolazione dei treni per due week end

Nell’ultimo fine settimana di marzo e per un altro fine, i treni sulla linea Roma-Napoli, via Formia, subiranno modifiche nella circolazione. Le variazioni sono dovute a interventi di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. La circolazione sarà temporaneamente alterata per consentire i lavori di manutenzione e miglioramento della linea.

Si parte dal fine settimana tra il 28 e il 30 marzo, si replica poi dal 18 al 20 aprile. Previsti lavori di potenziamento infrastrutturale per un investimento da mezzo milione di euro Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli, via Formia nell’ultimo fine settimana di marzo (e non solo) per “lavori di potenziamento infrastrutturale”. Gli interventi di upgrade infrastrutturale sulla linea saranno effettuati dal Rete Ferroviaria Italiana nel week end dal 28 al 30 marzo e in quello dal 18 al 20 aprile. Nel dettaglio le lavorazioni riguarderanno:- attività di impermeabilizzazione del sottopasso al km 149+819 nel Comune di... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week end Articoli correlati Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Treni, lavori sulla Roma-Napoli. Come cambia la circolazione: tutte le informazioniModifiche d’orario e percorsi, cancellazioni e variazioni per i convogli tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Tutto quello che riguarda Lavori sulla linea Roma Napoli cambia... Temi più discussi: Alta Velocità Roma-Firenze stop per lavori: 11-12 aprile week-end di disagi per l'arrivo del nuovo sistema di controlli; Treni cancellati e deviazioni sulla linea ferroviaria Roma Napoli via Formia; Alta velocità, blocco sulla tratta Roma-Firenze l’11 aprile. Orari di interruzione e ripristino; Lavori sulla linea Napoli-Caserta via Aversa: modifiche alla circolazione ferroviaria. Lavori sulla linea per Caserta: variazioni per i treni in partenza da NapoliNapoli-Aversa-Caserta, Napoli-Caserta, Benevento-Napoli/Roma e Napoli-Roma Tiburtina sono le linee interessate ... napolitoday.it Lavori sulla linea Napoli-Caserta via Aversa: modifiche alla circolazione ferroviariaLavori sulla rete ferroviaria e arrivano modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Caserta via Aversa. Per consentire lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Caserta e Gricignano, d ... casertanews.it Fine settimana con disagi dovuti a cancellazioni e deviazioni di percorso sui treni della linea convenzionale Roma Napoli - facebook.com facebook #Roma e #Napoli in 'lotta' per un giovane talento: ecco chi è x.com