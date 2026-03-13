Lavori sulla linea Roma-Firenze cosa cambia per la circolazione dei treni

Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, i treni sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze non circoleranno. La sospensione è stata decisa per permettere l’attivazione dell’ERTMS, il sistema europeo di supervisione e controllo dei treni. Durante questo intervallo di tempo, sarà quindi interrotta la normale circolazione ferroviaria sulla tratta.

Prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. L’intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della Direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia ERTMS, completando così l’adeguamento dell’intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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