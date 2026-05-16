Oggi, 16 maggio 2026, a Firenze si sono verificati disagi durante i lavori di Publiacqua per il rinnovo della rete idrica. Le operazioni hanno interessato in particolare le zone di Rovezzano, Gignoro e Coverciano, con un problema che ha coinvolto anche il lungarno Colombo. La zona rossa si è estesa rispetto a quanto previsto inizialmente, causando limitazioni e interruzioni alla circolazione e ai servizi nelle aree interessate. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle cause dell’incidente.

FIRENZE – Disagi non previsti oggi, 16 maggio 2026, a Firenze nelle zone di Rovezzano, Gignoro e Coverciano durante i lavori di Publiacqua per il rinnovamento della rete idrica. Un intervento, tra lungarno Pecori Giraldi e lungarno Colombo, che si sta svolgendo nella massima regolarità, “tuttavia quando si lavora ci possono essere delle complessità, come quelle che si sono venute a creare nella fase di chiusura del servizio per la rottura di una valvola – spiega il presidente di Publiacqua Nicola Perini – che ci ha costretto ad andare ancora più a monte della rete per chiudere un’altra valvola”. Coinvolte aree soprattutto nel Quartiere 2, con zone passate dal rischio arancione a quello rosso, dove è prevista una riduzione sensibile dell’acqua. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lavori Publiacqua a Firenze: problema sul lungarno Colombo, si allarga la zona rossa

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