Cosa succede nella zona rossa arancio e gialla | verifica se la tua via è interessata dai maxi lavori di Publiacqua

A partire da oggi, nelle zone rosse, arancioni e gialle di Firenze, Prato e altri sei Comuni, si svolgono interventi di grande portata realizzati da Publiacqua. Le autorità locali hanno comunicato che i lavori coinvolgono diverse aree della regione e potrebbero causare disagi significativi. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali modifiche alle attività quotidiane dei cittadini.

Firenze, 07 maggio 2026 – Si prospettano giorni complicati per i maxi lavori di Publiacqua tra Firenze, Prato e in altri sei Comuni. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio oltre 170mila utenze saranno interessate da disservizi, che saranno più o meno rilevanti, a seconda di specifiche zone individuate dalla stessa Publiacqua. In zona rossa ad esempio potrebbero esserci mancanze d’acqua per tutta la giornata, in arancio criticità soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, in gialla nelle ore reali e abbassamenti di pressione. Ma vediamo nel dettaglio qui cosa succede nelle diverse zone. Zona rossa. Nella zona rossa sono previsti abbassamenti di pressione e possibili mancanze di acqua per tutta la giornata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cosa succede nella zona rossa, arancio e gialla: verifica se la tua via è interessata dai maxi lavori di Publiacqua Notizie correlate Cosa succede se l’IA diventa la tua confidenteIl messaggio di questa mamma perplessa perchè sia sua figlia che lei stessa trovano conforto parlando con l’IA ci fa riflettere: è giusto sostituire... Evaso dai domiciliari e trovato con marijuana nella “zona rossa”: arrestato 27enneIl 27enne risultava inoltre destinatario di un divieto di rientro nel Comune di Parma fino al giugno 2029, provvedimento emesso dal Questore in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chernobyl 40 anni dopo: un incontro per raccontare il ritorno della natura; Cosa spinge un lupo ad attaccare un cane? Ecco come evitare il peggio; Cosa succede al tuo corpo se alleni il core ogni giorno per due settimane?; Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: scontri diretti o differenza reti, il regolamento. Cosa succede nella zona rossa, arancio e gialla: verifica se la tua via è interessata dai maxi lavori di PubliacquaNiente acqua per tutto il giorno, solo nel pomeriggio o la sera. Oppure abbassamenti di pressione più o meno rilevanti. Oltre 170mila le utenze coinvolte, ecco cosa accadrà ... lanazione.it Indagini chiuse su Garlasco, la notifica dei pm di Pavia per Sempio. La discovery e il nuovo processo: cosa succede adesso (anche per Stasi) - facebook.com facebook Cosa succede ai Repubblicani che provano a opporsi a Trump x.com