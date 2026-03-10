Tangenziale un boato e poi la luce | aperta la galleria Appennino cantiere in chiusura entro fine 2026

È stata aperta la galleria Appennino, il terzo lotto della Tangenziale di Forlì. Dopo un boato sordo e la polvere che si solleva, si è affacciata la luce attraverso la roccia, segnando un momento importante nel cantiere. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.

Un tassello importante per un'opera strategica da oltre 170 milioni di euro, che collegherà il sistema tangenziale con l'ospedale Morgagni-Pierantoni e la Statale 67 Tosco-Romagnola Un boato sordo, la polvere che si dirada e infine la luce che filtra attraverso la roccia: con la rottura dell'ultimo diaframma della galleria "Appennino", il terzo lotto della Tangenziale di Forlì compie un passo decisivo verso il completamento. La cerimonia di apertura rappresenta un tassello importante per un'opera strategica da oltre 170 milioni di euro, che collegherà il sistema tangenziale con l'ospedale Morgagni-Pierantoni e la Statale 67 Tosco-Romagnola.