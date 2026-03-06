Lavori Brt operai in azione a Japigia e in zona parco 2 Giugno

A Bari, gli operai sono al lavoro a Japigia e nella zona del parco 2 Giugno, dove si stanno svolgendo interventi legati al progetto Brt, il sistema di trasporto pubblico rapido. Le attività riguardano principalmente le aree sopra citate, con operazioni in corso per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al nuovo servizio. I lavori sono in pieno svolgimento e coinvolgono diverse squadre operative.

Scattano nuovi divieti di transito su via della Costituente e su un tratto di viale Luigi Einaudi. Circolazione ancora limitata su via Caldarola Continuano i lavori a Bari per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Brt (Bus Rapid Transit). Per consentire l’avanzamento dei cantieri, sono state adottate nuove ordinanze dirigenziali per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale su alcune arterie cittadine. Fino al 4 aprile su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Loiacono e via Toscanini, è previsto il restringimento della carreggiata e il divieto di fermata nel tratto interessato dai lavori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori.

Leggi anche: Cantieri Brt, lavori a japigia e in centro: percorsi modificati per i bus Amtab

Tutti gli aggiornamenti su Lavori Brt operai in azione a Japigia e....

Temi più discussi: Lavori Brt a Japigia, nuovi divieti di circolazione: tutte le disposizioni; Bari, il Brt cambia volto alle strade: spuntano le corsie rosse e le basole bianche; ?Trapani. Lavori Brt alla Marina, ignorate dall’amministrazione centinaia di firme contrarie; La svolta del centro tra piste ciclabili, aree pedonali e Brt.

Proseguono i lavori del BRT a Bari: rifacimento dei marciapiedi e cantieri in diversi quartieriIn via Quintino Sella sono in corso i lavori per il rifacimento del marciapiede adiacente alla corsia BRT, con la posa di nuove basole in pietra bianca, mentre in via Isabella d’Aragona si sono appena ... giornaledipuglia.com

Lavori Brt Bari: la mappa dei nuovi parcheggi e il piano sosta nel Municipio IIIl Comune è riuscito ad accaparrarsi due nuove aree per la sosta nel Municipio II. Sono stati predisposti gli atti per la permuta con i privati dei suoli in viale ... quotidianodipuglia.it

In via Quintino Sella sono in corso i lavori per il rifacimento del marciapiede adiacente alla corsia BRT, con la posa di nuove basole in pietra bianca, mentre in via Isabella d’Aragona si sono appena completati gli interventi di asfaltatura delle nuove corsie ross - facebook.com facebook

Cantieri Brt senza sosta nei quartieri di Bari: "Temporanei disagi, in corso lavori anche su marciapiedi" x.com