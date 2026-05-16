Lavori la galleria chiude per due notti

La galleria situata sulla strada E45, nel tratto della SS 3 bis Tiberina in Valle Savio, sarà chiusa per due notti a causa di lavori programmati. La chiusura è prevista in orario notturno per ridurre l’impatto sul traffico veicolare e garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. La strada rimarrà chiusa in entrambe le direzioni nelle date stabilite, con indicazioni di deviazioni per i mezzi in transito. I lavori sono stati pianificati per limitare i disagi ai viaggiatori.

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E45 (SS 3 bis Tiberina), ancora una volta, sotto i ferri in Valle Savio. E per l’occasione, ci va in orario notturno, al fine di recare minori disagi possibili nei confronti del traffico veicolare. In particolare, Anas ha programmato le attività di manutenzione periodica degli impianti tecnologici della galleria Lago di Quarto, che si sviluppa per 2,600 chilometri (la più lunga di tutta la Orte-Cesena-Ravenna), in territorio sud del comune di Sarsina. "Al fine di contemperare le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza – informa Anas –, connesse all’esecuzione dei lavori con l’obiettivo di minimizzare le ricadute di interferenza sulla circolazione stradale, sono state pianificate le fasi contingentando le attività lavorative esclusivamente in orario notturno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori, la galleria chiude per due notti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LÜBECK, Germany - Walking Tour - 4K HDR Sullo stesso argomento Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione. Galleria Monte Saraceno chiusa per due nottiORDINANZA ANAS – CHIUSURA SOLO NOTTURNA (22-06) GALLERIA DI MONTE SARACENO (MATTINATA) IL 14 E 15 APRILE 2026 Con ordinanza n. Chiude la galleria Vittoria per lavori: ecco quando ift.tt/2zZClwr x.com Chiude la galleria Vittoria per lavori: ecco quandoPer lavori di manutenzione, da martedì 19 a venerdì 22 maggio, in orario notturno, è istituito in galleria Vittoria il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione da via Giorgio ... napolitoday.it Cuneo, chiude di notte la galleria Cittadina per lavori sugli impiantiCUNEO CRONACA - Anas ha programmato la manutenzione notturna degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 di Cuneo. cuneocronaca.it