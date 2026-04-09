Galleria Monte Saraceno chiusa per due notti

La galleria Monte Saraceno sarà chiusa al traffico durante le notti del 14 e 15 aprile 2026. La chiusura, disposta dall’Anas con un’ordinanza, riguarderà esclusivamente le ore notturne, tra le 22 e le 6 del giorno successivo. La misura riguarda la galleria situata lungo la strada statale e si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione. La circolazione sarà riaperta nelle ore diurne.

ORDINANZA ANAS – CHIUSURA SOLO NOTTURNA (22-06) GALLERIA DI MONTE SARACENO (MATTINATA) IL 14 E 15 APRILE 2026 Con ordinanza n. 2172026BA, del 7 aprile 2026, Anas Puglia, nel riferire che la Struttura Territoriale Puglia dell’Ente, ha in corso l’esecuzione delle attività di ispezione periodica ordinaria e approfondita secondo le LL.GG. presenti nel DM 2472022. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Galleria Monte Saraceno chiusa per due notti Leggi anche: Lavori in galleria: chiusa per due notti l'A26 tra Arona e Borgomanero Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. FLAMBE, yes, actual FIRE!!! – Ship Maneuvers, Excursion Prep, Grill Seekers Review Si parla di: Galleria Monte Saraceno chiusa per due notti. Monte Piazzo, la galleria senza pace. Blocco in calcestruzzo travolge un operaio: paura nel cantiere olimpicoColico (Lecco) – Una galleria maledetta. Dopo i crolli, gli allagamenti, le ripetute chiusure, anche un grave infortunio. L’altra sera un manovale di 41 anni ha rischiato di morire nella Monte Piazzo, ... ilgiorno.it Incendio nella galleria Monte Piazzo, camion in fiamme: chiusa (e poi riaperta) la Statale 36Colico, 3 febbraio 2026 – Un camion che trasportava gas liquefatto ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Piazzo, sulla Superstrada 36, nel territorio del Comune di Dorio, in direzione Milano ... ilgiorno.it