I lavori di Hera in via Correcchio si lasciano dietro fango e polvere

Un residente ha segnalato la presenza di fango e polvere nelle aree di cantiere di via Correcchio, sottolineando la mancanza di pulizia. Nell’email, si evidenzia anche come non ci siano controlli adeguati da parte della società incaricata dei lavori. La persona ringrazia per l’attenzione verso le segnalazioni dei cittadini e denuncia il disagio causato dalle attività di Hera in quella zona.

Scrive il segnalante: Vi ringrazio per l’attenzione che ponete alle segnalazioni dei cittadini e vorrei segnalare la totale mancanza di pulizia nelle aree di cantiere in via Correcchio: mancanza di rispetto per chi con i lavori deve conviverci e l’assenza totale di controlli da parte di Hera e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Parigi-Roubaix 2026: addio fango, la polvere sfida Pogacar nel NordLa tredicesima edizione della Parigi-Roubaix, una delle tre Classiche Monumento previste per questa stagione ciclistica, si prepara a svolgersi... Nubifragi, polvere sahariana, vento forte e “pioggia di fango”: due sistemi depressionari sull’Italia stravolgeranno il tempoRoma, 11 aprile 2026 – Ultime ore di sole e caldo primaverile: domenica 12 aprile è previsto un peggioramento a partire dalle regioni settentrionali,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concluso il progetto di illuminazione adattiva di Hera Luce per rendere più sicuro, efficiente e sostenibile lo stabilimento del Gruppo Martini di Castiglione di Ravenna; Rottura rete idrica a Lovoleto: intervento urgente in via Venture; Hera: intervento di rinnovo della rete acquedotto a Lugo; Geotermia, Hera investe 50 milioni per raddoppiare la centrale di Ferrara. Lavori alla rete idrica a Castrocaro Terme: previste interruzioni per mercoledì 15 aprileInterventi di manutenzione dalle 8 alle 14 tra piazza Mazzini e via Luigi Grandi. Hera predispone due autobotti per i cittadini in piazza Fulceri e via Martiri della Libertà ... forli24ore.it Hera Luce illumina lo stabilimento Martini: più sicurezza e meno consumiDopo aver ridisegnato il modo di illuminare le città, Hera Luce, tra i principali operatori italiani del settore, amplia il proprio raggio d’azione portando la sua competenza anche negli stabilimenti ... ravennawebtv.it Bacini da #Hera - facebook.com facebook