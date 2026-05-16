Lavori al soffitto della Montessori Investimento da trecentomila euro

Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione sul soffitto dell'edificio scolastico della scuola Montessori, con un investimento totale di circa trecentomila euro. Il progetto è stato portato a termine nei tempi previsti e ora si attende l’arrivo di ulteriori 300 mila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questi fondi saranno destinati a ulteriori interventi di miglioramento dell’edificio.

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