Lavori al soffitto della Montessori Investimento da trecentomila euro
Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione sul soffitto dell'edificio scolastico della scuola Montessori, con un investimento totale di circa trecentomila euro. Il progetto è stato portato a termine nei tempi previsti e ora si attende l’arrivo di ulteriori 300 mila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questi fondi saranno destinati a ulteriori interventi di miglioramento dell’edificio.
Completati tempestivamente gli interventi sul soffitto della Montessori. In arrivo altri 300 mila euro dal Pnrr. Nei giorni scorsi, la scuola primaria Montessori di Portomaggiore è stato luogo di efficaci interventi di ripristino e miglioramento qualitativo. I lavori impiegati hanno riguardato i soffitti dell’edificio, dopo le segnalazioni del personale scolastico e dei genitori degli alunni, in merito alla caduta di intonaco. Infatti gli interventi, avvenuti tempestivamente senza interrompere le lezioni, hanno comportato soluzioni tecniche ad hoc, concretizzando la messa in sicurezza definitiva dei soffitti del piano terra. Il lavoro, però, non finisce qua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Meldola: investimento da oltre 600 mila euro con fondi Pnrr
Lavori di sostituzione della rete idrica, investimento da 393 mila euroMoreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle: «E’ un lavoro che avevamo in programma da tempo e che è importante perché interviene in un...
#DanielaFumarola interviene a conclusione dei lavori del Consiglio Generale della Fisascat, ringraziando la Federazione e sottolineando l’importanza della coesione della squadra guidata da Vincenzo dell’Orefice, che oggi ha visto l’elezione di nuovi compo x.com
Altra tappa del tour di ascolto che l’assessora alla sanità Monia Monni sta portando avanti in tutta la Toscana: all'ospedale San Giuseppe di Empoli, la Palazzina H, i cui lavori saranno conclusi entro settembre 2026: un investimento da 37 milioni, 8 piani e 1 facebook
Ciclovia Adriatica, partono i lavori. Aggiunti 1,2 km nel lungomare sud. Investimento da 750 mila euroL'investimento è di 750 mila euro, coperto dalla Regione, che ieri mattina ha partecipato all'avvio dei lavori, con l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, insieme al sindaco di ... corriereadriatico.it