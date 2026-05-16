Lavori al soffitto della Montessori Investimento da trecentomila euro

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione sul soffitto dell'edificio scolastico della scuola Montessori, con un investimento totale di circa trecentomila euro. Il progetto è stato portato a termine nei tempi previsti e ora si attende l’arrivo di ulteriori 300 mila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questi fondi saranno destinati a ulteriori interventi di miglioramento dell’edificio.

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Completati tempestivamente gli interventi sul soffitto della Montessori. In arrivo altri 300 mila euro dal Pnrr. Nei giorni scorsi, la scuola primaria Montessori di Portomaggiore è stato luogo di efficaci interventi di ripristino e miglioramento qualitativo. I lavori impiegati hanno riguardato i soffitti dell’edificio, dopo le segnalazioni del personale scolastico e dei genitori degli alunni, in merito alla caduta di intonaco. Infatti gli interventi, avvenuti tempestivamente senza interrompere le lezioni, hanno comportato soluzioni tecniche ad hoc, concretizzando la messa in sicurezza definitiva dei soffitti del piano terra. Il lavoro, però, non finisce qua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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