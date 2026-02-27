Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Meldola | investimento da oltre 600 mila euro con fondi Pnrr

Da martedì 3 marzo, a partire dalle 8.30 e per circa otto ore, lungo la provinciale 126 a Meldola si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete idrica. L'intervento, realizzato con un investimento superiore ai 600 mila euro provenienti dai fondi Pnrr, riguarda il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua nel territorio. La strada resterà interessata dai lavori per tutta la durata dell'intervento.

Martedì 3 marzo, a partire dalle 8.30 e per una durata di circa 8 ore, lungo la provinciale 126 sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti di acquedotto a Meldola. I lavori, che fanno parte dell’efficientamento e potenziamento della rete acquedottistica nel tratto compreso tra il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Oltre 600 mila euro di fondi europei per il porto di VastoAl Comune di Vasto è stato assegnato un importo di oltre 600 mila euro per diverse tipologie di intervento per il porto.

600 mila euro dal PNRR al Museo del Prosciutto di Parma, ma la filiera affonda negli scandaliIl progetto di aggiornamento del museo è stato presentato ufficialmente il 6 settembre 2025.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Viale Manzoni: al via i lavori al cavalcavia; SS 4 Salaria, al via i lavori per il raddoppio del tratto Rieti–Roma; Mirano investe sulla città: dal 23 febbraio al via i lavori per 800 mila euro; Nuova caserma dei Carabinieri di Appiano: al via i lavori | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano.

Al via i cantieri per la Metro C, Patanè: Lavori fino al 2036. In Zona 30 presto gli autoveloxL’assessore ai Trasporti e alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, parla a Fanpage.it: Le talpe per scavare la Metro C partiranno nel 2028. Saranno 30mila le nuove strisce blu. fanpage.it

Il Comune acquisisce i terreni del Parco Urbano di Enna Bassa, al via i lavori del primo lottoÈ stato formalizzato il possesso dei terreni destinati al nascente Parco Urbano di Enna Bassa, ceduti volontariamente dai proprietari al Comune ... vivienna.it

LAVORI - Da mercoledì e fino al termine delle lavorazioni, previste per venerdì pomeriggio, sarà istituito il divieto di transito lungo l'arteria - facebook.com facebook