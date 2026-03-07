Lavori di sostituzione della rete idrica investimento da 393 mila euro

A Santa Giustina in Colle sono in corso lavori di sostituzione della rete idrica nelle vie Giovanni XXIII e Villarappa, con un investimento di 393 mila euro. I lavori sono iniziati nelle scorse settimane e si prevede che si concludano entro l’estate. La sostituzione interessa le infrastrutture idriche esistenti nelle due strade.

Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle: «E’ un lavoro che avevamo in programma da tempo e che è importante perché interviene in un servizio essenziale per i cittadini qual è l’acquedotto» A Santa Giustina in Colle, nelle vie Giovanni XXIII e Villarappa, nelle scorse settimane sono iniziati i lavori per la sostituzione della rete idrica esistente e che dovranno concludersi nel corso della prossima estate. Il progetto, il cui costo ammonta a circa 393 mila euro, è affidato al Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) tra Microscavi Srl di Costabissara (Vi), Cantieri Spa di Poggio Renatico (Fe) e Brenta Lavori Srl di Vigonza... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

