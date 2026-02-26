Cantiere a Bagnoli l?Arpac | Non ci sono sforamenti polveri sottili nella norma

A Bagnoli, il cantiere continua senza rilevare problemi di qualità dell’aria. Secondo l’Arpac, i livelli di polveri sottili sono bassi e rientrano nei limiti stabiliti dalla legge. Anche gli altri agenti inquinanti più diffusi nelle zone urbane risultano sotto soglia. I dati raccolti indicano una situazione stabile e senza evidenti rischi per la salute pubblica.

Calano, sono sotto le soglie di legge le polveri sottili - le famigerate Pm10 - e anche i valori che riguardano altri agenti inquinanti tipici delle grandi aree urbane. A comunicarlo è la struttura commissariale di Bagnoli - il Commissario straordinario è il sindaco Gaetano Manfredi. Che ieri insieme alla Commissione urbanistica del Consiglio comunale ha fatto un sopralluogo sull'area della colmata a mare che sarà la base operativa dei team dell'America's Cup. I dati sono quelli rilevati dalla centralina dell'Arpac chiesta e ottenuta dai lavoratori di Città della Scienza in coincidenza con i lavori che si stanno facendo nel sito ex

