Lavori America' s Cup e inquinamento a Bagnoli | l' Arpac ricercherà nell' aria anche l' amianto

L’Arpac ha annunciato la propria disponibilità a monitorare la qualità dell’aria a Bagnoli, in relazione ai lavori per l’America’s Cup di vela. La richiesta proviene dall’associazione Cittadinanza Attiva, che ha chiesto di verificare anche la presenza di amianto nell’aria dell’area interessata. La regione Campania ha quindi deciso di effettuare controlli specifici sui livelli di inquinanti e sostanze potenzialmente dannose.

Accolta dall'agenzia regionale, "dopo numerosi atti formali e diffide”, la richiesta dell'associazione Cittadinanza Attiva L’Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, si è dichiarata "disponibile" ad accogliere la richiesta dell'associazione Cittadinanza Attiva a proposito di monitorare anche il livello di amianto a Bagnoli, nell'area dei lavori per l'America's Cup di vela. Sul posto, l'Arpac ha già attivato un laboratorio mobile, il quale sta piuttosto di frequente segnalando sforamenti dei limiti consentiti di polveri sottili. In una mail inviata all’agenzia il 19 marzo, Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli aveva infatti sottolineato l’assenza di uno screening sulle fibre di amianto disperse nall'area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lavori America's Cup e inquinamento a Bagnoli: l'Arpac ricercherà nell'aria anche l'amianto Articoli correlati Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite Da settimane i... America’s Cup, ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l’amianto nell’ariaL'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli. Una selezione di notizie su Lavori America Temi più discussi: Liscia, gassata o Coppa America? Ferrarelle acqua ufficiale della 38 Louis Vuitton America's Cup - Saily; America's Cup: Manfredi, i nostri lavori conclusi entro giugno; America’s Cup, Dalton: Bagnoli come Milano-Cortina. Manfredi: Rimozione colmata è fantascienza; Ferrarelle lancia la Coppa America, a giugno le prime vele si alleneranno nel golfo. America's Cup: Manfredi, i nostri lavori conclusi entro giugnoI lavori in corso a Bagnoli, che sarà la base dei team di Coppa America, vanno avanti rispettando il cronoprogramma. Bisogna anche sintonizzarsi con i tempi dei team, perché molte squadre di vela son ... ansa.it America’s Cup, ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l’amianto nell’ariaL'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli ... fanpage.it Lavori America's Cup prosegue il drenaggio dei fondali - facebook.com facebook