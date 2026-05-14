Sul bus che collega Firenze e Siena si sono verificati atti di violenza, causando danni e disagi. La polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per chiarire cosa sia successo. L’incidente si è verificato alla stazione di Poggibonsi, dove un gruppo di giovani ha aggredito il mezzo dopo che l’autista aveva rifiutato di far scendere alcuni ragazzi a una fermata non prevista.

Scene di violenza su un bus di linea: la polizia è sulle tracce della baby gang che alla stazione di Poggibonsi ha messo fuori uso un pullman dopo il rifiuto dell’autista di far scendere il gruppetto di giovani a una fermata non prevista. Gli agenti del commissariato cittadino stanno visionando le immagini delle telecamere di bordo. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo, ma gli autori del danneggiamento (ragazzini di 15-16 anni) potrebbero avere le ore contate. Autolinee Toscane, intanto, ha dato mandato a un avvocato di intraprendere un’azione legale e civile nei confronti dei responsabili, che dovranno rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos e danni sul bus Firenze-Siena. Acquisiti i video delle telecamere

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