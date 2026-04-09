Questa mattina si è verificata una valanga nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Sono state completate le operazioni di bonifica e non risultano persone coinvolte nell’episodio. Un video dall’alto mostra il fronte di neve che si è staccato dalla montagna, confermando l’evento naturale. Non ci sono danni a persone o strutture nelle zone interessate.

Si sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Nessuna traccia di persone coinvolte è emersa dalle ricerche. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha effettuato sorvoli con l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila, verifiche con apparecchiature Arva, sondaggi nei punti di maggiore accumulo e battute con Unità cinofile da valanga. Sul posto hanno operato anche squadre dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Frana di Petacciato, riapre la A14: si circola su una corsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta: il video dall’alto del fronte di neve staccatosi dalla montagna

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Valanga sul Gran Sasso, nessuna persona coinvolta. Concluse le ricerche #ANSA x.com

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno portato a termine le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le attività hanno compreso: Sorvoli con elicottero - facebook.com facebook