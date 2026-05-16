Latitante del clan Licciardi arrestato ad Alicante | blitz internazionale contro l’Alleanza di Secondigliano

Una persona ricercata per il suo ruolo nel clan Licciardi è stata fermata ad Alicante durante un’operazione condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato italiana e dalla Policia Nacional spagnola. L’arresto si è svolto nel quadro di un’azione internazionale volta a contrastare le attività dell’Alleanza di Secondigliano. La persona si trovava in Spagna da tempo e ora si trova in custodia in attesa di ulteriori procedure legali. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia di entrambi i Paesi.

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La Polizia di Stato, con la Policia Nacional spagnola, ha arrestato in Spagna un ricercato ritenuto esponente di vertice del clan Licciardi. Era destinatario di un provvedimento cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso.. Arrestato in Spagna, nella città di Alicante, un latitante ritenuto vicino ai vertici del clan Licciardi, storica organizzazione camorristica confederata con i clan Contini e Mallardo nel cartello criminale noto come Alleanza di Secondigliano. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato insieme al Grupo Localización della UDYCO della Comisaría General Policía Judicial della Policía Nacional di Madrid, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Latitante del clan Licciardi arrestato ad Alicante: blitz internazionale contro l’Alleanza di Secondigliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scacco al clan Licciardi: finisce in Spagna la latitanza del boss «Pierino il pompiere» Alicante–… Sullo stesso argomento Broker di Taranto latitante arrestato ad Alicante: le indagini internazionali e i dettagli del blitzÈ stato arrestato in una località balneare nei pressi di Alicante un uomo di 45 anni originario di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e ricercato... Alicante, individuato e arrestato "Pierino il pompiere": per gli inquirenti al vertice del clan LicciardiLa Polizia di Stato e il Grupo Localizaciòn della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid hanno arrestato in... Catturato in Spagna il boss della Camorra Pietro Izzo, latitante del clan LicciardiUn'importante operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e la Policia Nacional de Madrid ha portato all'arresto di Pietro Izzo, considerato un esponente di spicco del clan Licciardi. La cat ... it.blastingnews.com Catturato Izzo, esponente di spicco del clan LicciardiBlitz della Polizia di Stato di Napoli e del Grupo Localizaciòn della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid: catturato in Spagna, presso la città di Alicante, ... ilroma.net