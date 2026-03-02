Broker di Taranto latitante arrestato ad Alicante | le indagini internazionali e i dettagli del blitz

Un broker di Taranto, latitante dal 2024, è stato arrestato ad Alicante, in Spagna. Aveva 45 anni ed era ricercato per spaccio e ricettazione. Le autorità italiane avevano avviato indagini internazionali che hanno portato al blitz, conclusosi con l’arresto. L’uomo era sfuggito alla cattura per più di 13 anni, fino a quando le forze dell’ordine spagnole hanno effettuato l’arresto.

È stato arrestato in una località balneare nei pressi di Alicante un uomo di 45 anni originario di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e ricercato per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L'uomo, considerato un broker di rilievo nel narcotraffico internazionale, è stato individuato grazie a una complessa operazione coordinata tra le forze dell'ordine italiane e spagnole. Il profilo del latitante e le accuse Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto del latitante tarantino è il risultato di una lunga e articolata attività investigativa che ha coinvolto diversi organismi di polizia italiani e internazionali.