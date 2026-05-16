Alicante individuato e arrestato Pierino il pompiere | per gli inquirenti al vertice del clan Licciardi
Alicante è stato arrestato un uomo di 60 anni, noto come “Pierino o' pompiere”, ritenuto dagli inquirenti al vertice del clan Licciardi. L’arresto è stato compiuto dalla Polizia di Stato italiana in collaborazione con il Grupo Localizaciòn della Udyco della Policia Nacional di Madrid. L’operazione ha coinvolto le forze di polizia in Spagna, dove l’uomo si trovava. La sua posizione all’interno del clan è stata confermata dagli investigatori come quella di reggente.
La Polizia di Stato e il Grupo Localizaciòn della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid hanno arrestato in Spagna, ad Alicante, Pietro Izzo, 60 anni, conosciuto come “Pierino o' pompiere” per gli inquirenti attuale reggente del clan Licciardi, definito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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