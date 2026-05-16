Una donna è stata condannata a cinque anni di carcere con l’accusa di aver commesso truffe e bancarotta fraudolenta tra il 2013 e il 2020. Le indagini hanno accertato che i reati si sono prolungati per sette anni, ma non sono stati forniti dettagli su come siano stati portati avanti o su chi abbia partecipato all’organizzazione. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento giudiziario che ha coinvolto più persone, ma i nomi sono stati mantenuti riservati.

? Punti chiave Come sono riusciti i reati a protrarsi per ben sette anni?. Chi ha orchestrato le truffe e la bancarotta tra il 2013 e il 2020?. Cosa ha permesso alla donna di evitare l'arresto per così tanto tempo?. Dove è stata condotta la sessantenne dopo l'ordine della Procura?.? In Breve Reati commessi tra il 2013 e il 2014 per appropriazione indebita e truffa.. Nuova condanna per bancarotta fraudolenta registrata nel 2020.. Trasferimento della sessantenne presso il carcere di Rebibbia a Roma.. Iter giudiziario durato oltre un decennio nel territorio di Latina.. La squadra mobile ha condotto un arresto a Latina, portando una donna di 64 anni in carcere dopo che la Procura della presso il tribunale locale ha emesso un ordine per l’esecuzione di pene concorrenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina, donna in carcere: 5 anni per truffe e bancarotta fraudolenta

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