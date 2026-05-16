L'associazione Una Nessuna Centomila contro le parole di Concita Borrelli | La Rai faccia servizio pubblico

L'associazione Una Nessuna Centomilahas commentato le dichiarazioni di Concita Borrelli durante la trasmissione Porta a Porta. La replica arriva dopo che Borrelli aveva espresso alcune opinioni sulla Rai e sul suo ruolo come servizio pubblico. La discussione ha coinvolto anche temi legati alla tutela delle donne e alla comunicazione televisiva. La risposta dell’associazione si è concentrata sulla critica alle affermazioni ritenute in contrasto con il suo impegno contro la violenza di genere.

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