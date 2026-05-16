L'associazione Una Nessuna Centomila contro le parole di Concita Borrelli | La Rai faccia servizio pubblico
L'associazione Una Nessuna Centomilahas commentato le dichiarazioni di Concita Borrelli durante la trasmissione Porta a Porta. La replica arriva dopo che Borrelli aveva espresso alcune opinioni sulla Rai e sul suo ruolo come servizio pubblico. La discussione ha coinvolto anche temi legati alla tutela delle donne e alla comunicazione televisiva. La risposta dell’associazione si è concentrata sulla critica alle affermazioni ritenute in contrasto con il suo impegno contro la violenza di genere.
L'associazione Una Nessuna Centomila, da anni attiva contro la violenza sulle donne, ha commentato duramente le parole di Concita Borrelli a Porta a Porta. Non è mancata nemmeno una stoccata alla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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