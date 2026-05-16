L'associazione Una Nessuna Centomila contro le parole di Concita Borrelli | La Rai faccia servizio pubblico

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Una Nessuna Centomilahas commentato le dichiarazioni di Concita Borrelli durante la trasmissione Porta a Porta. La replica arriva dopo che Borrelli aveva espresso alcune opinioni sulla Rai e sul suo ruolo come servizio pubblico. La discussione ha coinvolto anche temi legati alla tutela delle donne e alla comunicazione televisiva. La risposta dell’associazione si è concentrata sulla critica alle affermazioni ritenute in contrasto con il suo impegno contro la violenza di genere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'associazione Una Nessuna Centomila, da anni attiva contro la violenza sulle donne, ha commentato duramente le parole di Concita Borrelli a Porta a Porta. Non è mancata nemmeno una stoccata alla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Le scuse di Porta a Porta per le parole sullo stupro, la redazione: “Concita Borrelli si scuserà”Con un comunicato il gruppo guidato da Bruno Vespa annuncia ufficialmente che la giornalista si scuserà in diretta nella prossima trasmissione,...

Concita Borrelli e la frase sullo stupro a Porta a Porta, Rai interviene: “Avvieremo verifiche”Dopo le recenti dichiarazioni di Concita Borrelli a Porta Porta, dove ha dichiarato che "nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro", Rai è...

una nessuna centomila l associazione una nessunaL’associazione Una Nessuna Centomila contro le parole di Concita Borrelli: La Rai faccia servizio pubblicoL'associazione Una Nessuna Centomila, da anni attiva contro la violenza sulle donne, ha commentato duramente le parole di Concita Borrelli a Porta a Porta ... fanpage.it

una nessuna centomila l associazione una nessunaUNA NESSUNA CENTOMILA torna a settembre all’Arena di Verona [Info e Biglietti]UNA NESSUNA CENTOMILA torna con un nuovo evento speciale che anche quest’anno riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne. newsic.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web