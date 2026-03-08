Il boom dei cocktail no alcol e perché non sono solo una moda passeggera secondo i migliori barman

Negli ultimi anni, sempre più clienti nei bar optano per cocktail analcolici, segnando un cambiamento nel modo di bere. I migliori barman sottolineano che questa tendenza non riguarda solo una moda passeggera, ma riflette una crescente attenzione verso scelte di consumo più consapevoli. La richiesta di drink senza alcol sta aumentando, portando a nuove proposte e variazioni nel settore della mixology.

Questo nuovo trend parla soprattutto di inclusività e libertà di scelta. Che si tratti di una pausa detox, di un allenamento il giorno dopo o semplicemente del desiderio di sentirsi più leggeri, i prodotti e i cocktail analcolici stanno diventando protagonisti di un cambiamento culturale che va ben oltre il bicchiere. Salvatore Calabrese, «The Maestro», dal Donovan Bar di Londra ci dice: «Non è una moda, è sempre esistita una cultura del bere legata ai momenti della giornata. Aperitivo, dopocena, digestivi. Molti grandi classici erano già ai tempi a bassa gradazione alcolica. Ho sempre dato grande importanza al non alcolico, ho scritto anche un libro su questo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

