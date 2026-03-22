Larissa Iapichino ha ottenuto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia. Questa è la prima medaglia mondiale per l’atleta italiana, che ha partecipato alla competizione con l’obiettivo di migliorarsi e portare a casa un risultato importante. La gara si è svolta nel contesto della manifestazione internazionale dedicata agli atleti di tutto il mondo.

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera di Torun, in Polonia. L’azzurra ha chiuso al secondo posto con la misura di 6,87 metri, ottenuta al sesto e ultimo salto. Decisivo l’ultimo salto La gara di Iapichino era iniziata con misure più basse, 6,49 e 6,69, seguite da un nullo e da un 6,66. Al quinto tentativo l’azzurra aveva già cambiato passo atterrando a 6,84, prima di migliorarsi ancora nell’ultima serie con il salto che le è valso l’argento. L’oro è andato alla portoghese Agate De Sousa, capace di arrivare a 6,92, mentre il bronzo è stato conquistato dalla colombiana Natalia Linares con 6,80. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iapichino d’argento nel lungo ai Mondiali indoor: per Larissa prima medaglia mondiale

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